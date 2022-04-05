Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що у Конотопському районі вже знайдено тіла трьох цивільних, які біли закатовані російськими окупантами.

Про це йдеться у дописі Дмитра Живицького у Facebook.

Відомо, що напередодні російські окупанти вийшли за межі Сумської області і наразі в регіоні проходить перевірка населених пунктів, де перебували загарбники.

Живицький попередив місцевих жителів, що в області все ще можуть бути деякі російські солдати, тому що армія РФ “не забирає трупи своїх військових, а тепер ще й лишають живих”. Тому, наголосив очільник Сумщини, потрібно бути обережними на дорогах поза межами населених пунктів.

Також він нагадав, що все ще діє заборон на відвідування лісу.

Окрім цього Живицький повідомив, що Конотопський район області продовжує оговтуватись від окупації.

На місцях, де була стоянка загарбників, вже знайшли тіла трьох закатованих мирних українців. Проте, зауважив Дмитро Живицький, кількість вбитих місцевих мешканців може зрости.