Про це йдеться у дописі Дмитра Живицького у Facebook.
Відомо, що напередодні російські окупанти вийшли за межі Сумської області і наразі в регіоні проходить перевірка населених пунктів, де перебували загарбники.
Живицький попередив місцевих жителів, що в області все ще можуть бути деякі російські солдати, тому що армія РФ “не забирає трупи своїх військових, а тепер ще й лишають живих”. Тому, наголосив очільник Сумщини, потрібно бути обережними на дорогах поза межами населених пунктів.
Також він нагадав, що все ще діє заборон на відвідування лісу.
Окрім цього Живицький повідомив, що Конотопський район області продовжує оговтуватись від окупації.
На місцях, де була стоянка загарбників, вже знайшли тіла трьох закатованих мирних українців. Проте, зауважив Дмитро Живицький, кількість вбитих місцевих мешканців може зрости.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 4 березня назвав звірства, вчинені РФ та Путіним у Бучі, “воєнним злочином”, та наголосив, що розглядає додаткові санкції проти РФ.
- Відомо, що Європейський Союз створив з Україною спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства та готовий посилити ці зусилля, направивши слідчі групи на місця, щоб підтримати українську прокуратуру. Євроюст і Європол готові допомогти.
- Також у звільненому селі Мотижин, що у Київській області, виявили братську могилу мирних жителів. Російські військові зв’язували деяким полоненим руки і розстрілювали.
- Окрім цього, у російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.