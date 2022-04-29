Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.
Зокрема у селах Ботієве та Строганівка (Мелітопольський район), комендатура російських окупантів звернулась до місцевих підприємців з вимогою відкрити кафе, магазини та заклади дозвілля.
Водночас, щоб магазини могли “безпечно працювати”, окупанти вимагають прибрати з полиць товари українського виробництва.
Натомість загарбники активно пропонують продавати товари, які будуть завозитись з окупованого Криму та наполягають на запровадженні “рубльової зони”.
- Нагадаємо, напередодні представник окупаційної влади тимчасово зайнятого Херсона заявив, що вже з 1 травня місто перейде на російську валюту.