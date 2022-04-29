У Запорізький обласній військові адміністрації заявили, що у тимчасово окупованих Росією населених пунктах області, загарбники змушують місцевих мешканців переходити на рублі.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

Зокрема у селах Ботієве та Строганівка (Мелітопольський район), комендатура російських окупантів звернулась до місцевих підприємців з вимогою відкрити кафе, магазини та заклади дозвілля.

Водночас, щоб магазини могли “безпечно працювати”, окупанти вимагають прибрати з полиць товари українського виробництва.

Натомість загарбники активно пропонують продавати товари, які будуть завозитись з окупованого Криму та наполягають на запровадженні “рубльової зони”.