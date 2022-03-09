Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Авіаналіт окупанти здійснили 8 березня о 20:50, зазначають рятувальники.

Унаслідок авіаудару було зруйновано сім приватних одноповерхових будинків на вулиці Вокзальній у Малині.

Рятувальники, прибувши на місце події, дістали з-під завалів будинків тіла п’ятьох осіб. Серед них двоє дітей 2021 року народження.

Згідно з офіційними даними, з початку російського вторгнення, 24 лютого, через злочинні дії загарбників в Україні загинуло більш як 50 дітей.