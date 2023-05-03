Про це інформує Центр національного спротиву.
З кінця 2022 року окупаційна адміністрація тимчасово окупованого півострова Крим почала “захоплювати” бізнес українців, й тих кого вона підозрює в нелояльності.
З того часу на півострові “націоналізували” 700 підприємств й вже вставили на продаж. Фактично мовиться про грабіж всіх незгодних з окупацією й політикою режиму Путіна.
“Всі ці накази про “націоналізацію” й угоди про подальший продаж – юридично нікчемні. Саме тому й черг покупців на захоплене майно немає, адже всі розуміють, що в окупантів нема прав на цей бізнес”, – пояснили у ЦНС.
А також нагадали, що раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни почали визначати “безгосподарче майно”, власники якого залишили регіон через окупацію.
Фактично мовиться про пограбування місцевих, й метод утримання людей на ТОТ, адже у випадку виїзду з регіону майно українців автоматично стає “безгосподарчим” й виставляється на продаж.
- Росіяни на окупованих територіях викрадають сільськогосподарську техніку. Зокрема, в Мелітополі вони вкрали с/г техніки на 5 мільйонів доларів – і виявили, що вона віддалено виведена з ладу. Також існують докази вивезення з міста зерна.
- В Україні триває 434-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували майже 192 тисячі російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.