Територія Луганської області не окупована російськими військами повністю, адже два населені пункти й досі тримають оборону.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, два населені пункти у Луганській області досі знаходяться під контролем українських військових. Саме тому Луганська область не окупована повністю армією РФ.

“Луганщина ще тримається, Збройні сили України знищують ворога саме на території Луганської області. Натомість Шойгу вже відзвітував про те, що російська армія захопила всю область”, – зауважив голова Луганської ОВА.

Також Сергій Гайдай зазначив, що загарбники готуються до проведення псевдореферендуму про приєднання Луганської області у межах її адміністративних кордонів до Російської Федерації.

“Росіяни брешуть, що вся Луганщина вже окупована, тому через страх перед контрнаступом намагаються швидко провести псевдореферендум, бо це дозволить заявити, що Україна напала на Росію та оголосити загальну мобілізацію”, – наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що у Луганські області Збройні сили України зупинили наступ російських військових поблизу Білогорівки. Внаслідок чого на цьому та інших напрямках армійці РФ зазнавали значних втрат.