Про це повідомляє начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

Внаслідок обстріляного “зеленого коридору” немає загиблих. Проте пораненим надають допомогу в Дніпропетровській та Донецькій областях. Їхня кількість не уточнювалася.

Зазначимо, що Ізюм два тижні перебуває в облозі російських загарбників, як і Маріуполь. Окупанти залишили людей без світла, води, тепла та ліків. Загарбники атакують “зелені коридори” та блокують гуманітарні вантажі. Війська РФ обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.

Фото: Максим Стрельник

Фото: Максим Стрельник

Фото: Максим Стрельник