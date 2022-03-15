У Харківській області під час евакуації мирного населення міста Ізюм окупанти відкрили вогонь. Вони обстріляли автобус із людьми.

Про це повідомляє начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

Внаслідок обстріляного “зеленого коридору” немає загиблих. Проте пораненим надають допомогу в Дніпропетровській та Донецькій областях. Їхня кількість не уточнювалася.

Зазначимо, що Ізюм два тижні перебуває в облозі російських загарбників, як і Маріуполь. Окупанти залишили людей без світла, води, тепла та ліків. Загарбники атакують “зелені коридори” та блокують гуманітарні вантажі. Війська РФ обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.