Про це повідомляє начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.
Внаслідок обстріляного “зеленого коридору” немає загиблих. Проте пораненим надають допомогу в Дніпропетровській та Донецькій областях. Їхня кількість не уточнювалася.
Зазначимо, що Ізюм два тижні перебуває в облозі російських загарбників, як і Маріуполь. Окупанти залишили людей без світла, води, тепла та ліків. Загарбники атакують “зелені коридори” та блокують гуманітарні вантажі. Війська РФ обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.
- Нагадаємо, російські окупанти взяли у заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні в Маріуполі – про це встиг повідомити один із працівників закладу.
- Російські загарбники в Тростянці, що на Сумщині, заганяють місцевих мешканців у фейкові “зелені коридори” та відбирають мобільні телефони, аби створити “живі” щити.
- Внаслідок злочинних дій російських окупантів станом на кінець 14 березня 2022 року загинули приблизно 2 357 мирних мешканців Маріуполя.