Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За інформацією Луніна, в ніч на 2 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури міста Полтава.
Вже під ранок загарбники випустили ракети по місту Кременчук. За словами Луніна, було багато ударів по об’єктах інфраструктури та житлових будинках.
Наразі на місці подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Дмитро Лунін закликав місцевих жителів не викладати у соціальні мережі фото та відео пошкоджених об’єктів. Він також просить місцевих мешканців не панікувати та завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.
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- Також американські оборонні аналітики вважають, що облога Маріуполя “наближається до завершення”, бо російські війська готуються до вирішального штурму оточеного порту на Азовському морі.
- Раніше очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що російські окупанти відходять з області. Водночас він попередив місцевих жителів, що залишаються загрози ракетних та авіаударів.