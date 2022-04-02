Цієї ночі російські загарбники ракетними ударами обстріляли Полтавську область. Окупанти випустили ракети по Полтаві та Кременчуку. Удари завдали по об'єктах інфраструктури та житлових будинках.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За інформацією Луніна, в ніч на 2 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури міста Полтава.

Вже під ранок загарбники випустили ракети по місту Кременчук. За словами Луніна, було багато ударів по об’єктах інфраструктури та житлових будинках.

Наразі на місці подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Дмитро Лунін закликав місцевих жителів не викладати у соціальні мережі фото та відео пошкоджених об’єктів. Він також просить місцевих мешканців не панікувати та завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.