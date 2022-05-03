Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Під ракетними обстрілами російських окупантів опинилось селище Залізничне (Гуляйпільський район). Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, які отримали осколкові поранення.

Окрім цього, пошкоджено будівлю, дах та вікна місцевої школи.

Фото: zoda.gov.ua

Також пошкоджень зазнали 12 будинків мирних жителів.

Фото: zoda.gov.ua