Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Під ракетними обстрілами російських окупантів опинилось селище Залізничне (Гуляйпільський район). Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, які отримали осколкові поранення.
Окрім цього, пошкоджено будівлю, дах та вікна місцевої школи.
Також пошкоджень зазнали 12 будинків мирних жителів.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали два удари з реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл Харкова.
- Також повідомлялось, що 26 квітня о 6:41 та 6:46 ранку дві ворожі крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від влучання російських крилатих ракет.