4 травня російські окупанти завдали авіаудару по місту Святогірськ (Краматорський район, Донецька область). Під прицілом окупантів опинилась і Свято-Успенська Святогірська лавра.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У відомстві зауважили, що Святогірська лавра після повномасштабного вторгнення РФ в Україну стала місцем прихистку для мирних громадян.

Однак це не зупинило росіян, і напередодні вони завдали по святині авіаудару. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю гуртожитку на території лаври. Поранення отримали семеро мирних громадян.

Наразі на місці злочину працюють правоохоронці. Порушено кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Варто зауважити, що 29 квітня начальник національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев заявив, що на території Святогірської лаври нібито знаходяться “бойовики націоналістичних батальйонів”, які розмістили там озброєння.

Мізінцев також наголосив, що у лаврі знаходяться понад 100 цивільних громадян, серед яких і священнослужителі.