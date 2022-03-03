Про це повідомляють в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Четверо громадян отримали тяжкі поранення. Також сили РФ здійснили атаку на хірургічний та санітарний відділ КНП “Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”. Окупанти пошкодили приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення..
У Василівці проблеми з водо- та електропостачанням й опаленням. Проте медичні працівники вищезазначеної лікарні продовжують надавати медичну допомогу.
Зазначимо, що дії російських окупаційних військ прямо порушують Гаазьку та Женевську конвенції.
Російські загарбники обстріляли лікарню у Василівці: є загиблі // 4 фото
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