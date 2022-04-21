Про це йдеться у дописі Генштабу ЗСУ.
Як повідомили у Генштабі, окрім незаконної мобілізації окупаційна влада планує проведення “референдуму” в області вже 1 травня 2022 року.
Окрім цього, в період з 2 по 10 травня окупанти планують “перепис населення”. Місцевим жителям окупованої частини Херсонщини заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники запланували “референдум” на Херсонщині на 27 квітня.
- Також голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що запланований на 21 квітня гуманітарний коридор із тимчасово окупованої Херсонщини зірвали російські загарбники. Окрім цього, на одному із блокпостів окупанти затримали голову Нововоронцовської ОТГ.