За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни оголосили мобілізацію чоловіків.

Про це йдеться у дописі Генштабу ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, окрім незаконної мобілізації окупаційна влада планує проведення “референдуму” в області вже 1 травня 2022 року.

Окрім цього, в період з 2 по 10 травня окупанти планують “перепис населення”. Місцевим жителям окупованої частини Херсонщини заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.