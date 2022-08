Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначили, що після п’яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС досі залишаються незрозумілими. Проте дії загарбників, які вони чинили на об’єкті, ймовірно, зашкодили безпеці нормальної роботи електростанції.

Окрім того, російські війська діють у районах, прилеглих до ЗАЕС. А також окупанти використовували артилерійські підрозділи, що розташовані у цих районах для обстрілу території України на західному березі Дніпра.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили на тому, що російські війська могли використовувати ширшу територію довкола Запорізької АЕС, зокрема сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх військових.

Таким чином вони скористалися захищеним статусом атомної електростанції, щоб зменшити ризик нічних ударів ЗСУ по військовій техніці та особовому складу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/8Uv3JnpVgm

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lck9qAjhqM

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 5, 2022