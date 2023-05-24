Попри численні заклики з боку Міжнародного агентства з атомної енергії та світових лідерів російські загарбники не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції й продовжують мілітаризацію території ЗАЕС.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зараз територію енергоблоків №1, 2, 4 російські окупанти фактично використовують як логістичну та військову бази.

На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад росіян, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки.

Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка.

Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані.

Нагадаємо, що у ніч на 22 травня всьоме відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ , з якої живилась Запорізька АЕС. Це відбулося внаслідок російських обстрілів.

Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.

“Вже всьоме з початку окупації російськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту”, – йшлося у повідомленні “Енергоатома”. Згодом “Укренерго” відновило лінію електропередачі, що живить ЗАЕС від української енергосистеми.

Своєю чергою, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі розробляє новий план щодо безпеки Запорізької атомної електростанції.

За словами дипломатів, Гроссі хоче представити власний план, який налічує п’ять основних принципів, для схвалення Радою Безпеки ООН пізніше цього місяця.

Два співрозмовники, знайомих з переговорами, повідомили, що план очільника МАГАТЕ включає п’ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС, заборона стріляти з ЗАЕС та в бік нього, включаючи заборону нападати на персонал на території станції, захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС, захист всіх зовнішніх ліній електропередач, та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Цей план менш амбітний, ніж початкові намагання Гроссі створити повноцінну захисну зону навколо ЗАЕС, проте, як стверджують експерти з атомної енергетики, він все ще в змозі покращити нестабільну ситуацію.

За словами Гроссі він “продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької АЕС”.