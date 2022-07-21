Російська військова техніка, вибухівка та зброя вже знаходяться у машинній залі першого енергоблока Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом” у Telegram.

У повідомленні йдеться про те, що російські армійці затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали першого енергоблока ЗАЕС.

Також зазначається, що весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває зараз зовсім поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймиста олія, яка охолоджує парову турбіну. У тому ж місці є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора.

Крім того, військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованої пожежної та іншої техніки до машинної зали першого енергоблока. Відтак ризик пожежі зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним.

“Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС”, – наголосили в “Енергоатомі”.

Окупанти продовжують порушувати всі норми й вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС. Саме тому “Енергоатом” звернувся до міжнародної спільноти із закликом вжити заходів для швидшого звільнення Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що вчора, 20 липня 2022 року, військові РФ вимагали від адміністрації тимчасово окупованої української ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.