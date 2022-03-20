Мотивом вести бойові дії для окупантів стала можливістю грабежів. Російські офіцери не мають контрольованого керівництва, тому змушені підпорядковуватися “не руським ватажкам і солдатам”, які переважають у першій роті. Про таке свідчать перехоплені розмови окупантів.

“Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать”, – розповідає російський окупант своїй матері.

Професійні військові РФ втрачають владу, тому її перехоплюють ті, хто коїть беззаконня. Також командири ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі, але солдатів не лякає навіть страх бути звільненими. Тому окупанти перейшли до терору мирного населення.