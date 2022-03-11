За повідомленням оперативного командування "Північ" сьогодні на місто Чернігів російські загарбники скинули три авіабомби.

Про це йдеться у дописі оперативного командування “Північ” у Facebook.

За даними військових, станом на 8 годину ранку 11 березня, російські окупанти скинули на Чернігів три авіабомби.

Окрім цього, не припиняються й артилерійські обстріли міста.

На інших напрямках, зазначають в оперативному командуванні “Північ”, російські війська порушують всі норми Міжнародного гуманітарного права щодо цивільного населення.

Загарбники обстрілюють будинки мирних жителів та прикриваються людьми при намаганні напасти на захисників України.

“Проте така поведінка та деякі інші факти говорять про повну деморалізацію та наднизьку дієздатність ворога”, – наголошують військові та просять вірити в українських захисників.