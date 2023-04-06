Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, російські пропагандисти створюють мережу “волонтерських рухів” на тимчасово окупованих територіях.

“Проте “волонтери” в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від “Росмолоді” – федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів”, – пояснили в ЦНС.

А також додали, що зараз росіяни активно видають гранти на “волонтерство” на тимчасово окупованих територіях. Крім цього, російські загарбники фінансують проєкти з кіберспорту й відпочинку дітей. Тобто, таким чином вони намагаються як імітувати “підтримку окупації з боку місцевих”, так й асимілювати молодь.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що Кремль вимагає від так званих “гауляйтерів” тимчасово окупованих територій України збільшити кількість дітей у російських молодіжних рухах.

За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес “міністр із молодіжної політики” в окупаційній адміністрації Антон Тицький. Він відвідує школи на тимчасово окупованих територіях та вимагає від директорів “виконати план”, а також особисто проводить агітацію серед школярів.

У ЦНС зазначили, що учні та студенти мають податись на свій вибір до локальних мереж псевдомолодіжних організацій: “юг молодой”, “мы вместе”, “волонтеры-медики”, “волонтеры победы” й “движение первых”.

Відповідальна за це адміністрація навчального закладу. Тобто, фактично підліткам поставили умови, що вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходів.

У ЦНС зауважили, що всі ці рухи є суто кремлівськими проєктами й фінансуються російськими окупантами. Вони створені для залучення “масовки” на різноманітні пропагандистські заходи.