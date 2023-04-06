Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
За даними ЦНС, російські пропагандисти створюють мережу “волонтерських рухів” на тимчасово окупованих територіях.
“Проте “волонтери” в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від “Росмолоді” – федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів”, – пояснили в ЦНС.
А також додали, що зараз росіяни активно видають гранти на “волонтерство” на тимчасово окупованих територіях. Крім цього, російські загарбники фінансують проєкти з кіберспорту й відпочинку дітей. Тобто, таким чином вони намагаються як імітувати “підтримку окупації з боку місцевих”, так й асимілювати молодь.
Зазначимо, що раніше стало відомо, що Кремль вимагає від так званих “гауляйтерів” тимчасово окупованих територій України збільшити кількість дітей у російських молодіжних рухах.
За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес “міністр із молодіжної політики” в окупаційній адміністрації Антон Тицький. Він відвідує школи на тимчасово окупованих територіях та вимагає від директорів “виконати план”, а також особисто проводить агітацію серед школярів.
У ЦНС зазначили, що учні та студенти мають податись на свій вибір до локальних мереж псевдомолодіжних організацій: “юг молодой”, “мы вместе”, “волонтеры-медики”, “волонтеры победы” й “движение первых”.
Відповідальна за це адміністрація навчального закладу. Тобто, фактично підліткам поставили умови, що вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходів.
У ЦНС зауважили, що всі ці рухи є суто кремлівськими проєктами й фінансуються російськими окупантами. Вони створені для залучення “масовки” на різноманітні пропагандистські заходи.
- На окуповаих територіях Луганської області ворог розміщує новоприбулих військових у школах, примусово переводячи дітей на дистанційне навчання.
- На тимчасово окупованих територіях представники російських “адміністрацій” відбирають в українців паспорти.
- Російські окупанти продовжують вилучати українську літературу з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територіях та заміщують їх російськими книжками.