Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
У міськраді заявили, що росіяни запровадили чергове нововведення у частково окупованому місті.
Зокрема вони заявили, що будуть видавати їжу тим людям, які відбудуть “трудову повинність”, розбираючи завали у зруйнованому місті.
“Рашисти тримають весь Маріуполь в заручниках, і поступово перетворюють його на один великий трудовий табір”, – наголосили у міськраді Маріуполя.
- Нагадаємо, радник мера Маріуполя заявив, що російські окупанти перетворюють місто на гетто для українців. Загарбники змушують місцевих жителів вдягати ворожу білу стрічку, щоб зробити їх “приманкою” для снайперів Збройних сил України.
- Раніше майор Сергій Волина, командир 36-ої окремої бригади морської піхоти звернувся до української влади із закликом терміново деблокувати Маріуполь, адже ситуація у місті – критична.
- Відомо також, що наразі мешканців Маріуполя не випускають з міста, тіла загиблих російські військові намагаються спалити в крематорії в Харцизьку чи закопати у братських могилах, а днями окупанти розпорошили у місті невідому отруту. Мер Маріуполя Вадим Бойченко поспілкувавшись з журналістами, відповів на бентежні питання.