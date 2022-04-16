Російські окупанти, які частково контролюють Маріуполь, змушують місцевих мешканців розбирати завали у місті. Тим, хто погодиться, обіцяють видати їжу.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

У міськраді заявили, що росіяни запровадили чергове нововведення у частково окупованому місті.

Зокрема вони заявили, що будуть видавати їжу тим людям, які відбудуть “трудову повинність”, розбираючи завали у зруйнованому місті.