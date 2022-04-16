Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

У міськраді заявили, що росіяни запровадили чергове нововведення у частково окупованому місті.

Зокрема вони заявили, що будуть видавати їжу тим людям, які відбудуть “трудову повинність”, розбираючи завали у зруйнованому місті.

“Рашисти тримають весь Маріуполь в заручниках, і поступово перетворюють його на один великий трудовий табір”, – наголосили у міськраді Маріуполя.