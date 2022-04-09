У ніч на 9 квітня російські окупанти обстріляли місто Сєвєродонецьк на Луганщині.Унаслідок обстрілів спалахнула багатоповерхівка.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти із РФ атакують Рубіжне та Попасну, одночасно завдаючи артилерійські удари по інших населених пунктах Луганщини.

Зокрема під російськими обстрілами опинились старі райони Сєвєродонецька. Унаслідок ворожих обстрілів розпочалась пожежа в одній із багатоповерхівок міста. Наразі кількість жертв уточнюється.

Гайдай нагадав, що протягом минулої доби, 8 квітня, російські окупанти знищили 11 об’єктів у Луганській області, серед яких 8 – це житлові будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.