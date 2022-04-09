Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, окупанти із РФ атакують Рубіжне та Попасну, одночасно завдаючи артилерійські удари по інших населених пунктах Луганщини.
Зокрема під російськими обстрілами опинились старі райони Сєвєродонецька. Унаслідок ворожих обстрілів розпочалась пожежа в одній із багатоповерхівок міста. Наразі кількість жертв уточнюється.
Гайдай нагадав, що протягом минулої доби, 8 квітня, російські окупанти знищили 11 об’єктів у Луганській області, серед яких 8 – це житлові будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.
- Нагадаємо, російські війська нанесли авіаудар по залізничним коліям біля станції Барвінкове, що на Донеччині. В результаті майже 500 евакуйованих мешканців Луганщини застрягли на вокзалі.
- Відомо, що російські окупаційні війська готуються до наступу на схід України. Очікується, що активні бойові дії можуть початися у найближчі дні.
- Також голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що 5 квітня, внаслідок обстрілів населених пунктів області, одна людина загинула та ще п’ятеро отримали поранення.