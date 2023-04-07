Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

Відтак, вчора ввечері, 6 квітня, росіяни у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі їхнє місцеперебування невідоме.

В компанії зазначили, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”. Серед затриманих, зокрема, був і заступник “начальника” служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності росіян.

Крім того, в “Енергоатомі” зауважили, що попри “офіційний” перехід на роботу до російських окупантів, їхні “керівники” не можуть віднайти у затриманих паспорти РФ.

У компанії підкреслили, що чи то атомники не взяли ці паспорти, чи ретельно приховують. А також припустили, що можливо, таким чином вони прагнуть після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось росіянам.

“Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук “неблагонадійних” посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів”, – підсумували в компанії.