Джерело: Центр національного спротиву.
“Росіяни евакуюють секретну документацію з півострова. На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління Збройних сил Росії”, – повідомили у ЦНС.
Окрім цього, російські загарбники у тимчасово окупованому Криму планують використати дітей із різних країн як “живий щит” перед контрнаступом ЗСУ.
До кримського табору “Артек” росіяни намагаються заманити дітей віком 12-13 років. Окупанти пропонують путівку до табору переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.
За словами голови комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінаса Кащюнаса, російські окупанти вдаються до таких дій з двох причин. По-перше, скласти враження про легітимність окупації Криму. По-друге, перетворити дітей з інших країн на “живий щит” перед майбутнім контрнаступом Збройних сил України.
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