Джерело: Центр національного спротиву.

“Росіяни евакуюють секретну документацію з півострова. На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління Збройних сил Росії”, – повідомили у ЦНС.

Окрім цього, російські загарбники у тимчасово окупованому Криму планують використати дітей із різних країн як “живий щит” перед контрнаступом ЗСУ.

До кримського табору “Артек” росіяни намагаються заманити дітей віком 12-13 років. Окупанти пропонують путівку до табору переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.

За словами голови комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінаса Кащюнаса, російські окупанти вдаються до таких дій з двох причин. По-перше, скласти враження про легітимність окупації Криму. По-друге, перетворити дітей з інших країн на “живий щит” перед майбутнім контрнаступом Збройних сил України.