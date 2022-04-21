Російські солдати вивезли експонати з Маріупольського музею медальєрного мистецтва. До Донецька перевезено унікальну колекцію Юхима Харабета.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

У музеї налічувалося більше як 700 експонатів. Вони були розміщені на 16 стендах.

Усі витвори передала в дар музею дружина митця – народна артистка України Світлана Отченашенко-Харабет. Вона загинула у квітні 2022 року у блокадному Маріуполі.

Зазначимо, що Юхим Вікторович Харабет – це український медальєр, грек за походженням. Він був членом Спілки художників УРСР, заслуженим діячем мистецтв УРСР та почесним громадянином міста Маріуполь.