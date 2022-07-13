Про це йдеться у повідомленні експерта Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Романа Нейтера.
Наразі загальна сума збитків і втрат через війну у сільському господарстві України, за оцінками KSE Агроцентру, становить 27,6 млрд доларів. Найбільша категорія – це непрямі втрати через морську блокаду українських портів – 11,9 мільярда доларів та зниження виробництва – 9,6 млрд доларів.
Серед збитків, які становлять 4,3 млрд дол. найбільшою категорією є збитки через незібрані озимі культури – 1,4 млрд дол. та знищена техніка – 926 млн дол.
“Ми бачимо все більше доказів того, що РФ краде українське зерно з окупованих регіонів України: з Херсонської області, із Запорізької області. Орієнтовна вартість цього вкраденого зерна та олійних культур – понад 600 мільйонів доларів США”, – зазначив Роман Нейтер.
До повномасштабного вторгнення Росії на територію України внутрішні ціни на українському ринку фактично співвідносилися зі світовими. Однак через морську блокаду, здійснену російськими загарбниками, стався суттєвий збій у ланцюгах постачання.
Після повномасштабного вторгнення Росії, світові ціни на зерно різко зросли. Натомість в Україні вони значно знизились.
Експерт зазначив, що середньозважені ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та олію знизилися на 33,7% станом на травень, у порівнянні з періодом до початку повномасштабного вторгнення.
За словами експерта Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Романа Нейтера, зараз в Україні втрачено зерносховищ сукупною місткістю в 4 мільйони тонн. Вони пошкоджені або ж повністю знищені. Ще частина зерносховищ знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і до них немає повноцінного доступу.
- Нагадаємо, що росіяни продовжують викрадати українське зерно на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, та використовувати цивільних, як “живий щит” для його перевезення.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до осені в Україні можуть “застрягнути” до 60 млн тонн зерна, якщо український експорт блокуватимуть і далі.
- 4 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що міжнародному співтовариству потрібно буде знайти “альтернативні шляхи” для транспортування зерна з України.