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Російські загарбники вивозять з Запорізької області олію, яку планувати експортувати

Військові РФ крадуть олію з заводу в Запорізькій області. Окупанти вивозять з регіону продукт, який планували експортувати до іноземних партнерів.

Неділя, 8 травня 2022, 16:14
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Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook.

Іноземні покупці через дії росіян вже відчувають нестачу високоякісної української продукції. До тимчасової окупації завод у Запорізькій області був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств.

“Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод”, — наголосила Людмила Денісова.

Зазначимо, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. Через російський напад країни Європи готуються до дефіциту, а експорт вже зупинився.

Викрадення продовольства з окупованих теренів є порушенням Женевської конвенції 1949 року. У ній йдеться щодо захисту цивільного населення під час війни. Подібне явище, яке спровоковане росіянами, є воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини. Вона закликала врахувати цей злочин.

Теги: Війна в Україні, війна з Росією, олія, російські злочини, російсько-українська війна

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