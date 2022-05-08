Російські загарбники вивозять з Запорізької області олію, яку планувати експортувати

Військові РФ крадуть олію з заводу в Запорізькій області. Окупанти вивозять з регіону продукт, який планували експортувати до іноземних партнерів.

Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook.

Іноземні покупці через дії росіян вже відчувають нестачу високоякісної української продукції. До тимчасової окупації завод у Запорізькій області був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств.

“Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод”, — наголосила Людмила Денісова.

Зазначимо, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. Через російський напад країни Європи готуються до дефіциту, а експорт вже зупинився.

Викрадення продовольства з окупованих теренів є порушенням Женевської конвенції 1949 року. У ній йдеться щодо захисту цивільного населення під час війни. Подібне явище, яке спровоковане росіянами, є воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини. Вона закликала врахувати цей злочин.