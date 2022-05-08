Російські загарбники вивозять з Запорізької області олію, яку планувати експортувати

Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook.
Іноземні покупці через дії росіян вже відчувають нестачу високоякісної української продукції. До тимчасової окупації завод у Запорізькій області був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств.
“Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод”, — наголосила Людмила Денісова.
Зазначимо, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. Через російський напад країни Європи готуються до дефіциту, а експорт вже зупинився.
Викрадення продовольства з окупованих теренів є порушенням Женевської конвенції 1949 року. У ній йдеться щодо захисту цивільного населення під час війни. Подібне явище, яке спровоковане росіянами, є воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини. Вона закликала врахувати цей злочин.
- Нагадаємо, останнім часом чимало фермерів, які перебувають на тимчасово окупованій території, заявляють, що російські окупанти, масово крадуть їхнє зерно.
- Широкомасштабне вторгнення РФ в Україну може спричинити проблеми з продовольством на Близькому Сході. Дестабілізація через російську агресію може передувати новій “Арабській весні”.
- З Луганської області загарбники вивезли або знищили понад 100 тисяч тонн зерна. У регіоні не можуть провести посівну через інтенсивні бойові дії.
- Літаки російських окупантів розбомбили елеватор у Рубіжному. В елеваторі знаходилось 30 тисяч тонн зерна.
- Раніше ООН вже зазначала, що російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.