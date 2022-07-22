На територіях так званих "ДНР" та "ЛНР" заблоковано доступ до пошукової системи Google.

Про це повідомив ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін.

За його словами, пошукова система Google відкрито, за наказом своїх кураторів з американського уряду, пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу.

“Нелюдська пропаганда України та Заходу давно перейшла усі кордони. Відбувається справжнє цькування росіян, нав’язування брехні та дезінформації”, – додав самопроголошений очільник так званої “ДНР”.

У підсумку він заявив, що ухвалено рішення про блокування Google на території так званої “ДНР”. Також він зазначив, що якщо Google припинить проводити “свою злочинну політику і повернеться у напрямку закону, моралі та здорового глузду”, то для його роботи не буде жодних перешкод.

Також блокування Google прокоментував так званий очільник самопроголошеної “ЛНР” Леонід Пасічник. Він заявив, що компанія веде цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму, а, отже, не поважає своїх користувачів із так званої “ЛНР”.

“Нам такі інформаційні прильоти не потрібні: ні з боку України, ні з боку Заходу. Впораємося і без Google. Виправляться, почнуть поважати людей – подумаємо про повернення”, – додав ватажок так званої “ЛНР”.

Нагадаємо, що ще з квітня на мапах Google Maps можна роздивитися російські стратегічні й військові об’єкти. У максимальній роздільній здатності видно різноманітні полігони тощо.

На мапі можна роздивитися різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо. Роздільна здатність зображень сягає 0,5 метра на піксель. До цього часу їх можна було побачити у гіршій якості. Тому раніше було неможливим розгледіти усі деталі.