Керівник Державного підприємства "НАЕК "Енергоатом"" Петро Котін повідомив, що Запорізьку АЕС, яка наразі окупована росіянами, "приєднали" до "Росатому".

Про це йдеться у повідомленні “Енергоатому”.

Як наголосив Котін, на ЗАЕС зібрали керівний персонал, де і повідомили про нових “власників” атомної електростанції.

Очільник “Енергоатому” зазначив, що окупанти, які приїхали на ЗАЕС, відмовились називати свої імена, а лише називають себе “представниками військово-цивільної адміністрації”.