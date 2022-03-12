Про це йдеться у повідомленні “Енергоатому”.
Як наголосив Котін, на ЗАЕС зібрали керівний персонал, де і повідомили про нових “власників” атомної електростанції.
Очільник “Енергоатому” зазначив, що окупанти, які приїхали на ЗАЕС, відмовились називати свої імена, а лише називають себе “представниками військово-цивільної адміністрації”.
“Вони заявили менеджменту, що це зараз станція “Росатому”, і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів “Росатому””, – розповів Котін.
- Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили майданчик Запорізької АЕС. Персонал станції забезпечує експлуатацію енергоблоків згідно з регламентом їх безпечної експлуатації.
- Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.