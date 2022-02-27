Дану інформацію Олександр Свідло оприлюднив у Facebook.

“Я до останнього перебував у будівлі міської ради, але нещодавно туди зайшли озброєні люди, які відрекомендувалися російськими військовими і сказали, що всі адміністративні будівлі під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю міськради”, – йдеться у відеозверненні.

Він наголосив, що їм було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Місцева влада таку пропозицію відкинула.

За словами в.о мера, міська влада залишила будівлю виконкому і наразі продовжує свою роботу віддалено.

Свідло окремо подякував комунальним службам, котрі намагаються підтримати життєздатність міста.

Та закликав всіх мешканців зберігати спокій та перебувати у сховищах.

“Що буде завтра — ми можемо тільки здогадуватися”, — зазначив очільник міста.

Наразі радник голови ОП Олексій Арестович підтвердив, що Бердянськ перебуває під контролем окупантів. Він зазначив, що там не було наших військ та уточнив, що в місто зайшло угруповання росіян, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь.