Про це повідомляє Одеський прикордонний загін у Facebook.
“Афіна” перебувала в територіальному морі Румунії. Там екіпаж отримав відкритим каналом зв’язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Судновласник повідомив компетентним органам України про запит.
Інший суховантаж прямував до острова Зміїний з румунських вод. Проте прикордонники зафіксували, як судно під українським прапором різко та нелогічно змінило курс.
Виявилося, що після того, як цивільні кораблі підійшли до військових кораблів РФ — відключилася автоматична система ідентифікування (АІС) та зник зв’язок. Сьогодні стало відомо, що судна перебувають у 18 милях від окупованого Криму.
У такий спосіб російські військові кораблі під прикриттям самопроголошеної “контртерористичної операції” порушили Міжнародне морське право. Окупанти фактично здійснили піратське захоплення двох суден, де перебували 50 мирних членів екіпажу. Напередодні та сама група кораблів ВМС РФ захопила ПРС “Сапфір” із гуманітарним вантажем.
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