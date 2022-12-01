Російські окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу, внаслідок чого є загроза, що частина Херсонської та Запорізької областей залишиться без питної води.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

“На жаль, інформація про затоплення ГНС (головної насосної станції) Каховського магістрального каналу внаслідок обстрілу окупантів, підтверджується”, – зазначив Сергій Хлань.

А також додав, що це загрожує тим, що південь може залишитися без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької без питної води.

За його словами, для того, аби точно говорити про наслідки — потрібен доступ до ГНС. Проте російські окупанти не пускають туди фахівців.

“Якщо не почати вирішувати проблеми зараз — ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу.А от що стосується, генератора (світла немає) — є ймовірність, що росіяни його не підірвали, а банально — вкрали”, – написав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook.

Зазначимо, що українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.

“Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад знищено 16 970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!”, — повідомили у Міноборони.