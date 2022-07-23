Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, сума збитків, які були завдані навколишньому природному середовищу сягає 204 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Міндовкілля разом з Держекоінспекцією задокументували понад 2 тисячі злочинів росіян проти української природи. Зараз відомства готують позови у міжнародні суди.

Команда Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України розробила 10 нових методик для обрахунку шкоди, завданої довкіллю. Вже зараз сума збитків від російської агресії сягає 204 млрд гривень.

“Ці напрацювання мають глобальне значення. Росія – головний екотерорист сьогодення”, – йдеться у повідомленні.

На конференції в Лугано було представлено екологічну складову плану відновлення України. Сьогодні це вже 76 проєктів на суму 25,5 млрд євро. Над ними працювало 211 провідних експертів у складі 9 тематичних підгруп. Реалізація деяких проєктів розпочнеться вже цього року.

Нагадаємо, що в ООН закликали світову спільноту до солідарності для подолання руйнівних наслідків війни РФ проти України. Відповідну заяву виголосив 4 липня німецький дипломат, директор проєктів Програми розвитку ООН (ПРООН, UNDP) Ахім Штайнер. Він виступив у швейцарському Лугано перед початком Конференції з відновлення України (URC2022). У конференції беруть участь близько 1000 представників країн-донорів, міжнародних організацій та фінансових інституцій.