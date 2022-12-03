Російські окупанти завезли до тимчасово окупованого Мелітополя вчителів з Дагестану, аби вони займалися русифікацією українських дітей та пропагандою у школах.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Загарбники продовжують звозити на тимчасово окуповані території України російських педагогів, які мають русифікувати українських дітей.

Оскільки більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з окупантами, росіяни завозять “своїх” вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.

За даними ЦНС, цього разу до Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів й займатись пропагандою в окупаційних школах.

Крім того, у Центрі національного спротиву розповіли, що паралельно ворог проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на “навчання” й не записали до російських осередків пропаганди. Батькам таких дітей росіяни погрожують позбавленням батьківських прав аби змусити їх віддати дитину.

Зазначимо, що у Криму окупанти змушують вчителів “добровільно” жертвувати частиною своєї заробітної плати на російську армію. У такий спосіб вони імітують “волонтерство”.

Росіяни намагаються створити картину “добровільної підтримки” своїх військових на тимчасово окупованих територіях. Вчителі мають відмовитися від частини зарплати, написавши на ім’я директора школи відповідну заяву.

У ЦНС зауважили, що Російська Федерація немає розвинутого волонтерського руху, а війна, попри заяви пропагандистів, не є “народною”. “Тож, ворог вдається до примусу, аби залатати “діри” в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії РФ й суттєво не покращують її забезпечення”, — заявив ЦНС.