Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Загарбники продовжують звозити на тимчасово окуповані території України російських педагогів, які мають русифікувати українських дітей.
Оскільки більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з окупантами, росіяни завозять “своїх” вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.
За даними ЦНС, цього разу до Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів й займатись пропагандою в окупаційних школах.
Крім того, у Центрі національного спротиву розповіли, що паралельно ворог проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на “навчання” й не записали до російських осередків пропаганди. Батькам таких дітей росіяни погрожують позбавленням батьківських прав аби змусити їх віддати дитину.
Зазначимо, що у Криму окупанти змушують вчителів “добровільно” жертвувати частиною своєї заробітної плати на російську армію. У такий спосіб вони імітують “волонтерство”.
Росіяни намагаються створити картину “добровільної підтримки” своїх військових на тимчасово окупованих територіях. Вчителі мають відмовитися від частини зарплати, написавши на ім’я директора школи відповідну заяву.
У ЦНС зауважили, що Російська Федерація немає розвинутого волонтерського руху, а війна, попри заяви пропагандистів, не є “народною”. “Тож, ворог вдається до примусу, аби залатати “діри” в забезпеченні своїх військових. Проте такі відчайдушні заходи не змінять становище армії РФ й суттєво не покращують її забезпечення”, — заявив ЦНС.
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- Станом на ранок 3 грудня 2022 року 443 дитини загинули та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.