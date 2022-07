Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У повідомленні зазначається, що Росія напевно розгорнула стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, поблизу України від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пройти через укріплені конструкції.

“Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і це призведе до жертв серед цивільного населення. Адже ракети не оптимізовані для виконання цього завдання, а екіпажі систем мало навчені для таких завдань”, – йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Також британська розвідка нагадала про те, що 21 липня 2022 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів для ураження об’єктів інфраструктури, енергетичних об’єктів та складів.

