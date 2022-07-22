Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
У повідомленні зазначається, що Росія напевно розгорнула стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, поблизу України від початку повномасштабного вторгнення.
Крім того, ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пройти через укріплені конструкції.
“Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і це призведе до жертв серед цивільного населення. Адже ракети не оптимізовані для виконання цього завдання, а екіпажі систем мало навчені для таких завдань”, – йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.
Також британська розвідка нагадала про те, що 21 липня 2022 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім зенітно-ракетних комплексів для ураження об’єктів інфраструктури, енергетичних об’єктів та складів.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 July 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/36GGbx7Tfu
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 22, 2022
Нагадаємо, що станом на початок 149-ої доби повномасштабної війни Росії проти України, українські воїни відбили декілька атак окупантів на низку населених пунктів України на різних напрямках. На деяких напрямках тривають активні бої.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що наступальний темп армії РФ на Донбасі не відрізняється від того, який був під час так званої “оперативної паузи” і окупанти не можуть досягти жодних суттєвих територіальних здобутків.
- На думку офіційних осіб Заходу, на початку наступного року Росія почне ще один великий наступ на Україну. Ціллю окупантів стане Одеська область, яка потрібна росіянам аби залишити Україну без доступу до моря.
- Триває 149 доба повномасштабної війни Росії проти України. За цей час російські окупанти втратили близько 39 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.