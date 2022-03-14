Про це повідомляє НЕК “Укренерго“.

Тільки минулого вечора бригада “Укренерго” відновила енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та Славутича. Проте невдовзі ворог знову пошкодив лінію, хоча неодноразово йшлося, що залишати станцію без живлення небезпечно, зокрема для ворога теж.

Компанія наголошує, що необхідно забезпечити безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад компанії до цієї лінії. Якщо не проводити огляди та ремонти, то може повторитися катастрофа на Чорнобильській АЕС. До цього станція перебувала без світла з 9 березня.

Зазначимо, що окупанти захопили ЧАЕС 24 лютого. З 4 березня російська армія утримує ЗАЕС і тримає у полоні персонал станції. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 10 березня наполягав на негайному виведенні військ РФ з Чорнобильської та Запорізької АЕС для запобігання ядерній катастрофі в Європі.