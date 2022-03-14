Загарбники знову пошкодили лінію електропередачі, яка забезпечує Чорнобильську атомну електростанцію та місто Славутич. Минулого дня українські спеціалісти намагалися відновити живлення, проте через атаки РФ завершити роботи не вдалося.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго“.

Тільки минулого вечора бригада “Укренерго” відновила енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та Славутича. Проте невдовзі ворог знову пошкодив лінію, хоча неодноразово йшлося, що залишати станцію без живлення небезпечно, зокрема для ворога теж.

Компанія наголошує, що необхідно забезпечити безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад компанії до цієї лінії. Якщо не проводити огляди та ремонти, то може повторитися катастрофа на Чорнобильській АЕС. До цього станція перебувала без світла з 9 березня.