Про це повідомляє НЕК “Укренерго“.
Тільки минулого вечора бригада “Укренерго” відновила енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та Славутича. Проте невдовзі ворог знову пошкодив лінію, хоча неодноразово йшлося, що залишати станцію без живлення небезпечно, зокрема для ворога теж.
Компанія наголошує, що необхідно забезпечити безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад компанії до цієї лінії. Якщо не проводити огляди та ремонти, то може повторитися катастрофа на Чорнобильській АЕС. До цього станція перебувала без світла з 9 березня.
Зазначимо, що окупанти захопили ЧАЕС 24 лютого. З 4 березня російська армія утримує ЗАЕС і тримає у полоні персонал станції. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 10 березня наполягав на негайному виведенні військ РФ з Чорнобильської та Запорізької АЕС для запобігання ядерній катастрофі в Європі.
- Нагадаємо, російські загарбники, які захопили Запорізьку АЕС, планують утилізувати боєприпаси. Вони мають намір підірвати їх прямо на території атомної електростанції.
- В Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.
- Методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.
- На Чорнобильській АЕС більше не будуть проводити ремонт та технічне обслуговування обладнання. Після майже трьох тижнів безперервної роботи персонал не має для цього сил.