Сьогодні, 29 грудня, окупанти знову здійснили масований ракетний обстріл по всій території України, внаслідок чого атак зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії розповіли, що російські загарбники атакували один з енергетичних об’єктів ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції.

Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні.

“Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК. Тримаємо удар на своєму енергетичному фронті”, – наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, що 23 грудня окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств “ДТЕК Енерго”, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії. На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено.

Зазначимо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.

Відтак, повітряна тривога в Україні лунала від 6 ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8 ранку росіяни почали запуск ракет по території України.

Під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. З них 54 було збито силами української ППО.