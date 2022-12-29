Про це інформує пресслужба ДТЕК.
У компанії розповіли, що російські загарбники атакували один з енергетичних об’єктів ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції.
Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні.
“Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК. Тримаємо удар на своєму енергетичному фронті”, – наголосили у ДТЕК.
Нагадаємо, що 23 грудня окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств “ДТЕК Енерго”, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії. На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено.
Зазначимо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.
Відтак, повітряна тривога в Україні лунала від 6 ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8 ранку росіяни почали запуск ракет по території України.
Під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. З них 54 було збито силами української ППО.
- Сьогодні, під час чергового обстрілу Херсона, російські окупанти поцілили в Обласний кардіологічний диспансер.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про області, де після сьогоднішньої масованої ракетної атаки виникли проблеми з енергопостачанням.
- У Києві внаслідок ракетної атаки без світла залишаються 40% споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.