Російські загарбники зруйнували у Рубіжному дитячий інтернат, лікарню та школи

У Рубіжному, що на Луганщині, російські загарбники обстрілами зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи.

Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок загарбницьких дій загинули 4 людини. Більш того, обстріли мирного населення на Луганщині не зупиняються. Руйнування інфраструктури та житлового сектору, як зауважив Гайдай, катастрофічні.

“Палаючі будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди – це сьогоднішні реалії наших міст”, – наголосив Сергій Гайдай.