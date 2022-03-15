Про це сповістив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, внаслідок загарбницьких дій загинули 4 людини. Більш того, обстріли мирного населення на Луганщині не зупиняються. Руйнування інфраструктури та житлового сектору, як зауважив Гайдай, катастрофічні.
“Палаючі будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди – це сьогоднішні реалії наших міст”, – наголосив Сергій Гайдай.
Російські загарбники зруйнували у Рубіжному дитячий інтернат, лікарню та школи // 4 фото
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