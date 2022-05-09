Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
У відомстві нагадують, що на початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати ударів з “хірургічною точністю” та обмежувати побічну шкоду – мовляв, українські міста будуть в безпеці від бомбардувань.
Проте, оскільки війна розтягнулася на тривалий період, який не входив у російські довоєнні очікування, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися.
Тепер Росія використовує легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються.
Ймовірно, РФ буде намагатися замінити витрачене високоточне озброєння.
Повномасштабна війна Росії проти України публічно продемонстрували її нездатність завдавати високоточних ударів, що потягнуло за собою велику кількість жертв серед цивільного населення.
“Росія піддала українські міста інтенсивним і невибірковим бомбардуванням, майже не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення”, – стверджують у розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022
- Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії переконаний, що російські командири причетні до монополізації Дня перемоги, щоб виправдати війну з Україною
- Також на тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.
- Командир полку НГУ “Азов” Денис Прокопенко вважає, що блокади міста можна було уникнути. Якби всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді б росіяни не дійшли за чотири дні з Криму до Маріуполя.