Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві нагадують, що на початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати ударів з “хірургічною точністю” та обмежувати побічну шкоду – мовляв, українські міста будуть в безпеці від бомбардувань.

Проте, оскільки війна розтягнулася на тривалий період, який не входив у російські довоєнні очікування, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися.

Тепер Росія використовує легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються.

Ймовірно, РФ буде намагатися замінити витрачене високоточне озброєння.

Повномасштабна війна Росії проти України публічно продемонстрували її нездатність завдавати високоточних ударів, що потягнуло за собою велику кількість жертв серед цивільного населення.

“Росія піддала українські міста інтенсивним і невибірковим бомбардуванням, майже не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення”, – стверджують у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022