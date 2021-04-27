Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press.

Зазначається, що кіберзлочинці розмістили на своєму вебсайті докази здійснення атаки, що підтверджують інформацію про крадіжку понад 250 гігабайтів даних.

Зловмисники групи Бабук заволоділи даними як мінімум з чотирьох комп’ютерів. Зокрема, вони викрали звіти розвідки, інформацію про конфлікти між бандами, перепис в тюрмах й інші адміністративні файли.

Хакери вимагають викуп. Якщо через трьох днів вони не отримають обумовлену суму, то усі ці дані отримають місцеві кримінальні банди.

Управління поліції Вашингтона звернулося в ФБР з проханням розслідувати несанкціонований доступ. Поліціянти запевнили, що ця ситуація значно не позначилась на їхній роботі.

“Нам відомо про несанкціонований доступ до нашого сервера. Поки ми визначаємо вплив і продовжуємо аналізувати діяльність групи, ми залучили ФБР для повного розслідування цієї справи”, — підтвердили у департаменті.

Нагадаємо, про масштабну кібератаку стало відомо в грудні 2020 року, коли її виявила американська влада. Вона тривала протягом декількох місяців. Зазначалося, що органи влади США зазнали безпрецедентної кібератаки через програмне забезпечення компанії SolarWinds.

Про ймовірну причетність Росії до атаки повідомляв держсекретар США Майк Помпео. Однак чинний на той час президент США Дональд Трамп заявляв, що за зломом, швидше за все, стоїть Китай.