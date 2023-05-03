Напередодні російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль роздав пропагандистським ЗМІ методички, як правильно розповідати про майбутній контрнаступ ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому російська влада вдалась до такого кроку.

Про це йдеться у звіті ISW.

За інформацією “Медузи”, у методичці Кремль наголошує, що росЗМІ не повинні “зменшувати очікування щодо оголошеного українського контрнаступу” чи стверджувати, що ЗСУ не готова до нього.

Натомість пропагандисти повинні більше говорити про те, що Україна отримує допомогу від Заходу.

У виданні “Медуза” також зауважили, що таке висвітлення має на меті дозволити Кремлю оголосити про воєнну перемогу у разі невдалого контрнаступу ЗСУ. Водночас у випадку, якщо наступ України буде успішним, таке висвітлення дасть зрозуміти росіянам, що РФ зазнала втрат, оскільки “весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті”.

Таким чином, Кремль намагається завчасно пом’якшити реакцію суспільства на невдачі армії РФ у війні проти України.

“Це важлива російська адаптація попередніх українських контрнаступів у Херсоні та Харкові, які спричинили драматичні потрясіння та деморалізацію як у російській армії, так і в російському інформаційному просторі, яку Кремль, ймовірно, прагне пом’якшити”, – резюмували фахівці.