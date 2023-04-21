Російські пропагандистські ЗМІ перебільшують важливість погодних умов для контрнаступу Збройних сил України. Таким чином вони намагаються підняти моральний дух росіян.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, на території України зараз переважно вологий ґрунт і багнюка, що ймовірно, сповільнює та ускладнює військові операції для обох сторін.

“Проте російські онлайн-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив багнюки на спроможності українських сил у межах своєї інформаційної операції, спрямованої на підвищення морального духу росіян і деморалізації тих, хто підтримує Україну, перед її очікуваним контрнаступом”, – зазначили у Міноборони Великої Британії.

А також додали, що найближчими тижнями стан ґрунтів з точки зору ведення бойових дій покращиться. За даними британської розвідки, більшою загрозою залишатиметься мінна небезпека, що обмежує маневри військових на бездоріжжі.

Зазначимо, що в Україні триває 422-га доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українські захисники ліквідували вже понад 185 тисяч російських загарбників.

Крім того, за інформацією Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.