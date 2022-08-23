Про це повідомило російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.
За інформацією видання, сьогодні вдень під обстрілами опинився тимчасово окупований Донецьк. В обстрілах пропагандисти вже встигли звинуватити Збройні сили України.
За даними РосЗМІ, під обстрілом опинився готель, де зупинялись журналісти.
Також є влучання в “адміністрацію” ватажка бойовиків так званої “ДНР” Дениса Пушиліна. У будівлі виникла пожежа. Щодо того, чи був у будівлі Пушилін на момент обстрілу, не повідомляється. Водночас за даними російського “Интерфаксу”, внаслідок удару Пушилін не постраждав і перебуває “у безпечному місці”.
Окрім цього, РосзМІ повідомляють про “прильоти” у будівлю одного з кафе Донецька та про влучання поблизу Донецького національного технічного університету.
Зазначається, що внаслідок обстрілу Донецька поранено щонайменше шістьох осіб та трьох загиблих.
- В окупованому Донецьку сталося загоряння бази російського батальйону найманців “П’ятнашка”. Внаслідок пожежі вибухають боєприпаси.