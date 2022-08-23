Російські ЗМІ повідомили про обстріл центральної частини окупованого Донецька. Зазначається, що зафіксовано влучання в "адміністрацію" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомило російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

За інформацією видання, сьогодні вдень під обстрілами опинився тимчасово окупований Донецьк. В обстрілах пропагандисти вже встигли звинуватити Збройні сили України.

За даними РосЗМІ, під обстрілом опинився готель, де зупинялись журналісти.

Також є влучання в “адміністрацію” ватажка бойовиків так званої “ДНР” Дениса Пушиліна. У будівлі виникла пожежа. Щодо того, чи був у будівлі Пушилін на момент обстрілу, не повідомляється. Водночас за даними російського “Интерфаксу”, внаслідок удару Пушилін не постраждав і перебуває “у безпечному місці”.

Окрім цього, РосзМІ повідомляють про “прильоти” у будівлю одного з кафе Донецька та про влучання поблизу Донецького національного технічного університету.

Зазначається, що внаслідок обстрілу Донецька поранено щонайменше шістьох осіб та трьох загиблих.