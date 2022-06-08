Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах РФ.
Зауважимо, що після виходу з “Азовсталі” українських воїнів утримували на тимчасово окупованих територіях Донеччини, однак зараз у РосЗМІ заявили, що понад тисячу захисників Маріуполя етапували безпосередньо до РФ.
Пропагандистське видання зазначає, що з українськими захисниками “щільно працюють” російські правоохоронці.
Окрім цього найближчим часом до Росії планують вивезти й інших українських військовополонених.
Джерело РосЗМІ у правоохоронних органах також наголосило, що понад сотня захисників Маріуполя, “серед яких іноземні найманці”, можуть перебувати у Москві.
- Нагадаємо, матері, дружини та сестри оборонців тимчасово окупованого Маріуполя заснували організацію із захисту прав військовополонених. У такий спосіб рідні українських бійців хочуть пришвидшити процес їхнього повернення.
- Також родичі оборонців тимчасово окупованого міста Маріуполь, евакуйованих із заводу “Азовсталь”, закликають “Червоний Хрест” та інші міжнародні організації контролювати умови утримання бійців та вплинути на РФ для їх поліпшення.
- Окрім цього під час телемарафону “Єдині новини” міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що зв’язок із полоненими бійцями полку “Азов” підтримують українські розвідки.
- Раніше Катерина Прокопенко, дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка розповіла, що українські воїни з маріупольського заводу “Азовсталь”, які опинились у російському полоні, перебувають у задовільних умовах.