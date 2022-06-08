За інформацією російських ЗМІ, понад 1000 українських захисників з маріупольського заводу "Азовсталь" етапували на територію Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах РФ.

Зауважимо, що після виходу з “Азовсталі” українських воїнів утримували на тимчасово окупованих територіях Донеччини, однак зараз у РосЗМІ заявили, що понад тисячу захисників Маріуполя етапували безпосередньо до РФ.

Пропагандистське видання зазначає, що з українськими захисниками “щільно працюють” російські правоохоронці.

Окрім цього найближчим часом до Росії планують вивезти й інших українських військовополонених.

Джерело РосЗМІ у правоохоронних органах також наголосило, що понад сотня захисників Маріуполя, “серед яких іноземні найманці”, можуть перебувати у Москві.