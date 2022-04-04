Така стаття з’явилася на провідному прокремлівському виданні РФ “Риа Новости”.

У повідомленні зазначають, що для українців треба провести вже не тільки “денацифікацію”, а й “деукраінізацію” та “деевропезацію”. Вони закликають до встановлення жорсткої цензури в політичній, навчальній та культурній сферах. Російські ЗМІ просувають наратив, що вони нібито повинні провести “тотальну люстрацію”, тобто обмеження для політичної еліти чинної влади.

У Росії зазначають, що “нацистами” в Україні є всі, оскільки населення нібито “нацифікувалося” з 1989 року. За їхньою думкою, проявом нацизму у нашій державі стало проголошення незалежності, що вони назвали “деградацією”. Російські пропагандисти наголошують, що Україна не менш небезпечна ніж нацистська Німеччина минулого століття. Тому вони закликають знищити назву “Україна” в цілому та, що населення зобов’язане “відкупляти провину перед Росією за ставлення до неї як до ворога”.

Російські пропагандисти додали, що Грузія та країни Прибалтики мають право на існування, проте Україна — ні. Також вони закликають до вбивства адміністрації президента Володимира Зеленського та чинної влади. Для українців вони пропонують створити масовий трибунал. Їхній план заключається в наступному:

  • Винищення армії, їхньої активності військової, інформаційної, освітньої інфраструктури;
  • Сформувати каральні групи, тобто органи народного самоврядування та міліції, щоб репресувати мирне населення;
  • Заборонити український інформаційний простір, проте принести “інсталяції російського”;
  • Цензура навчальних матеріалів та заборона освітніх програм усіх рівнів, після чого оновлення на “російський лад”;
  • Масові переслідування українців, оприлюднення інформації про них, залучення до примусової праці для відновлення зруйнованих Росією міст;
  • Заборонити всі форми українського правління;
  • Створити нові республіки (Малоросія та Новоросія) та переписати Конституцію;
  • Створити постійні органи “денацифікації” на період 25 років.