У російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців "антиросійською конструкцією".

Така стаття з’явилася на провідному прокремлівському виданні РФ “Риа Новости”.

У повідомленні зазначають, що для українців треба провести вже не тільки “денацифікацію”, а й “деукраінізацію” та “деевропезацію”. Вони закликають до встановлення жорсткої цензури в політичній, навчальній та культурній сферах. Російські ЗМІ просувають наратив, що вони нібито повинні провести “тотальну люстрацію”, тобто обмеження для політичної еліти чинної влади.

У Росії зазначають, що “нацистами” в Україні є всі, оскільки населення нібито “нацифікувалося” з 1989 року. За їхньою думкою, проявом нацизму у нашій державі стало проголошення незалежності, що вони назвали “деградацією”. Російські пропагандисти наголошують, що Україна не менш небезпечна ніж нацистська Німеччина минулого століття. Тому вони закликають знищити назву “Україна” в цілому та, що населення зобов’язане “відкупляти провину перед Росією за ставлення до неї як до ворога”.

Російські пропагандисти додали, що Грузія та країни Прибалтики мають право на існування, проте Україна — ні. Також вони закликають до вбивства адміністрації президента Володимира Зеленського та чинної влади. Для українців вони пропонують створити масовий трибунал. Їхній план заключається в наступному: