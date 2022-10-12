Російська авіація може зіштовхнутися з дефіцитом персоналу через другу хвилю мобілізації. На тлі санкцій можливо, що на війну залучать механіків та водіїв аеродромів.

Про це повідомило avianews.com.

Друга хвиля мобілізації стосується зокрема професій чоловіків, які виконують роботу на аеродромі в зоні з обмеженим доступом. До неї не мають доступу мігранти з Середньої Азії або не громадяни РФ, тому такий персонал є незамінним.

Нині на фронт в Україну мобілізували бортпровідників та співробітників стійок реєстрації. За словами голови найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 Airlines Тетяни Фільової під час форуму Woman Summit, замінити їх можуть жінки. Проте механіків та водіїв на аеродромах замінити складніше.

“Ми боїмося, що якщо ситуація ставатиме гіршою, і буде масовий забір людей, то ми не наберемо стільки жінок”, – сказала керівниця S7 Airlines.

У російської авіації після запровадження санкцій США та ЄС погіршилася безпека. Таке спровокувала заборона на постачання нових сучасних літаків російським авіакомпаніям і запчастин для них.

Нині більшість цивільного флоту РФ становлять літаки Boeing та Airbus, які виробляють в Європі або США.