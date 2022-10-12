Російська авіація може зіштовхнутися з дефіцитом персоналу через другу хвилю мобілізацію. На тлі санкцій можливо, що на війну залучать механіків та водіїв на аеродромах.

Про це повідомило avianews.com.

Друга хвиля мобілізації стосується більше чоловічих професій, які виконують роботу на аеродромі в зоні з обмеженим доступом. До неї не мають доступу мігранти з Середньої Азії або не громадяни РФ, тому такий персонал є незамінним.

Нині на фронт в Україну мобілізували бортпровідників та співробітників на стійках реєстрації. За словами голови найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 Airlines Тетяни Фільови під час форуму Woman Summit, замінити їх можуть жінки. Проте механіків та водіїв на аеродромах замінити складніше.

“Ми боїмося, що якщо ситуація ставатиме гіршою, і буде масовий забір людей, то ми не наберемо стільки жінок”, – сказала керівниця S7 Airlines.

У російської авіації після запровадження санкцій США та ЄС погіршилася безпека. Таке спровокувала заборона на постачання нових сучасних літаків російським авіакомпаніям і запчастин для них.

Нині більшу частину цивільного флоту РФ становлять літаки Boeing та Airbus, які виробляють у Європі або США.