Російський ексведучий BBC Новгородцев вважає, що «обрій української культури не дуже широкий»

Російський ексведучий Сєва Новгородцев вважає, що в Україні "обрій культури не дуже широкий", а також що в українській мові немає інструментарію з цитат. Водночас медійник не уявляє собі підручник з квантової фізики українською.

Про це він заявив в етері “Лучшее радио Израиль”.

“І, на жаль, це буде ще й культурна пустеля. Тому що ненависть до окупанта, до його мови перейде, звичайно, на все російськомовне, зокрема і на російську культуру. І хлопчики там ці… я нічого поганого про них сказати не хочу, але вони… обрій культури не дуже широкий”, — сказав журналіст.

Новгородцев також стверджує, що, попри свою милозвучність, українська мова – бідна на інструментарій з цитат, на відміну від англійської, французької, іспанської та російської.

“Українська мова за всієї її мелодійності та милозвучності не має інструментарію, який накопичений у світових мовах, в англійській, французькій, іспанській і навіть російській. Де починаючи зі “Слова про похід Ігорів” наросло всього: усіляких цитат”, — зазначив він.

Медійник розповів, що, розмовляючи одного разу з другом, сказав, що не може собі уявити книжку з квантової фізики українською мовою.

“Я розмовляв із приятелем. Я говорю, що не уявляю собі книжку з квантової фізики українською мовою”, — констатував Новгородцев.