Російський ексведучий BBC Новгородцев вважає, що «обрій української культури не дуже широкий»

Про це він заявив в етері “Лучшее радио Израиль”.
“І, на жаль, це буде ще й культурна пустеля. Тому що ненависть до окупанта, до його мови перейде, звичайно, на все російськомовне, зокрема і на російську культуру. І хлопчики там ці… я нічого поганого про них сказати не хочу, але вони… обрій культури не дуже широкий”, — сказав журналіст.
Новгородцев також стверджує, що, попри свою милозвучність, українська мова – бідна на інструментарій з цитат, на відміну від англійської, французької, іспанської та російської.
“Українська мова за всієї її мелодійності та милозвучності не має інструментарію, який накопичений у світових мовах, в англійській, французькій, іспанській і навіть російській. Де починаючи зі “Слова про похід Ігорів” наросло всього: усіляких цитат”, — зазначив він.
Медійник розповів, що, розмовляючи одного разу з другом, сказав, що не може собі уявити книжку з квантової фізики українською мовою.
“Я розмовляв із приятелем. Я говорю, що не уявляю собі книжку з квантової фізики українською мовою”, — констатував Новгородцев.
- Раніше під час етеру на російському пропагандистському телеканалі до студії забігла редакторка із закликами не вірити російській пропаганді та зупинити війну в Україні.
- Пізніше Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала німецьку медіагрупу “Weimer Media Group” відмовитися від вручення премії “За свободу медіа” російській пропагандистці Марині Овсянніковій.
- Також після початку війни в Україні співробітники одного з найстаріших російських видавництв навчальної літератури “Просвещєніє” отримали від керівництва утаємничене розпорядження звести до мінімуму згадку України та Києва у російських шкільних підручниках.