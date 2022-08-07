Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти остаточно закриють для себе шлях перемовин у разі, якщо будуть намагатись реалізувати план щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Так, все частіше з’являється більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у тимчасово зайнятих ними районах півдня нашої держави.

Президент наголосив, що усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть, перш за все – перед Україною.

За його словами, позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: “ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент”.

Очільник держави знову зазначив, що ситуація на фронті залишається дуже складною, водночас українська армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор.

Він закликав Захід надати більше зброї нашим армійцям для ефективного стримування росіян.

Зеленський також запевнив, що влада кожного дня працює для посилення постачання зброї, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи.