Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.
У штабі зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
З боку збройних російських формувань зафіксували три порушення режиму припинення вогню. У бік Світлодарську окупанти відкрили вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. В напрямку Лебединського противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок дій російського агресора один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Зараз він знаходиться у стані середньої важкості.
Станом на 4 січня 2022 року окупанти продовжують порушувати режим тиші та обстрілюють позиції військовослужбовців ЗСУ на Донбасі. Протягом 2021 року через дії бойовиків загинуло 77 українських захисників.
- Нагадаємо, що від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Він воював на Сході України у складі 95-десантно-штурмової бригади.
- 11 листопада, на Донбасі двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.
- 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро українських захисників.
- 28 жовтня внаслідок обстрілів окупантів загинув український захисник.
- 26 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один отримав поранення.