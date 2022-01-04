За минулу добу, окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті один військовий Об’єднаних сил дістав поранення та зараз знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

У штабі зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

З боку збройних російських формувань зафіксували три порушення режиму припинення вогню. У бік Світлодарську окупанти відкрили вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. В напрямку Лебединського противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок дій російського агресора один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Зараз він знаходиться у стані середньої важкості.

Станом на 4 січня 2022 року окупанти продовжують порушувати режим тиші та обстрілюють позиції військовослужбовців ЗСУ на Донбасі. Протягом 2021 року через дії бойовиків загинуло 77 українських захисників.