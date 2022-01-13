З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок військовий Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Як зазнають у штабі ООС війська противника продовжують ігнорувати домовленості, які були досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

У бік села Причепилівка противник двічі відкрив вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів. Також поблизу села Новозванівка окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Бійці Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, що змусило противника припинити обстріли.

Внаслідок дій ворога військовослужбовець ООС отримав бойове травмування. Наразі захисник перебуває в лікувальному закладі у задовільному стані здоров’я.