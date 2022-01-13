Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
Як зазнають у штабі ООС війська противника продовжують ігнорувати домовленості, які були досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
У бік села Причепилівка противник двічі відкрив вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів. Також поблизу села Новозванівка окупанти обстріляли позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.
Бійці Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, що змусило противника припинити обстріли.
Внаслідок дій ворога військовослужбовець ООС отримав бойове травмування. Наразі захисник перебуває в лікувальному закладі у задовільному стані здоров’я.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації” — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що станом на 11 січня окупанти війська двічі порушили режим тиші на Донбасі, ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках ТКГ (Тристоронньої контактної групи). Внаслідок чого загинули двоє українських військових.
- Нещодавно окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок один військовий Об’єднаних сил дістав поранення та зараз знаходиться у важкому стані.
- Також від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Він воював на Сході України у складі 95-десантно-штурмової бригади.
- 11 листопада, на Донбасі двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.
- 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро українських захисників.
- 28 жовтня внаслідок обстрілів окупантів загинув український захисник.
- 26 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один отримав поранення.