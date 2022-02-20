Про це інформує пресслужба ООС.
20 лютого близько 21 години, російсько-окупаційні війська здійснили ще одну провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська.
Зауважується, що за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.
Водночас противник продовжує використання пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації.
“Командування ООС офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна – окупант”, – йдеться у заяві ООС.
- Нагадаємо, на Донбасі бойовики підконтрольні РФ поранили українського військовослужбовця. З початку ранку 20 лютого незаконні збройні формування здійснили 35 обстрілів, більша частина з яких була із забороненої зброї.
- Раніше повідомлялось, що через постійні обстріли з боку бойовиків довелося закрити КПВВ “Щастя”.
- Упродовж 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 66 порушень режиму тиші.
- Водночас 18 лютого слідчий комітет РФ заявив, що Збройні сили Україні жорстоко поводяться з цивільним населенням на Донбасі, використавши летальну зброю. Зокрема проти України відкрито кримінальну справу.
- Раніше стало відомо, що на окупованих територіях так званих ЛНР і ДНР запроваджено загальну мобілізацію та заборону на виїзд чоловікам, вік яких дає змогу брати участь у військових діях.