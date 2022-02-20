Російсько-окупаційні війська здійснили провокацію - відкрили вогонь з важкого озброєння по населеному пункту Луганськ. Натомість підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права.

Про це інформує пресслужба ООС.

20 лютого близько 21 години, російсько-окупаційні війська здійснили ще одну провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська.

Зауважується, що за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

Водночас противник продовжує використання пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації.