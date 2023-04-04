Вибух, внаслідок якого загинув прокремлівський військовий блогер Владлен Татарський (Максим Фомін), який підтримував вторгнення Росії в Україну, є ще одним поворотом у війні, яка, можливо, вступає в переломний період.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Вибух, унаслідок якого загинув Татарський у рідному місті президента РФ Володимира Путіна Санкт-Петербурзі, стався в ресторані, пов’язаному з Євгеном Пригожиним, засновником ПВК “Вагнер”, яка протягом місяців намагалася захопити східноукраїнське місто Бахмут.

Фомін, чий канал у Telegram під псевдонімом Владлен Татарський мав понад 570 000 підписників, був одним із жорстких голосів, які різко критикували військове керівництво РФ за повторні невдачі на полі битв після зими, коли російські війська досягли незначних успіхів.

Інші російські мілблогери почали відкрито скаржитися на те, що Росії загрожує неминуча військова поразка, оскільки Україна накопичує сили та озброєння для загрозливого контрнаступу за допомогою своїх союзників – США та Європи.

Український прорив такого масштабу, як минулорічний, коли вона повернула собі Харківську область і місто Херсон, найімовірніше, ще більше посилить напруженість між ворогуючими фракціями в Росії щодо відповідальності за невдалу війну.

Оскільки 1 квітня Росія перейняла головування на місяць у Раді Безпеки ООН, головний дипломатичний форум світу залишається осторонь конфлікту. Мирна ініціатива Китаю не набуває популярності.

Коли у вересні Путін оголосив, що Росія анексує чотири українські регіони, хоча й не повністю їх контролює, радісний Татарський був серед присутніх у Кремлі.

“Ми переможемо всіх, ми вб’ємо всіх, ми пограбуємо всіх, кого потрібно пограбувати. Все буде так, як нам подобається”, – заявив блогер у відео в соцмережі.

Зараз Україна готується повернути більше окупованих територій, Путін є звинуваченим воєнним злочинцем, а Татарський мертвий.

Росія поклала відповідальність за вбивство на Україну. Незалежно від того, хто несе відповідальність, як це часто траплялося після початку вторгнення Путіна, здається, що все йде не так, як очікувала Росія.